有病患用江坤俊半夜苦讀的照片做成的蛋糕獻給他。（TVBS提供）

外科醫生江坤俊2年前加入TVBS《健康2.0》主持陣容，談吐幽默風趣，獲得廣大觀眾喜愛。他今（27日）迎來即將奔5的生日，《健康2.0》工作同仁日前也驚喜獻上蛋糕祝賀，江坤俊看到蛋糕的當下呆笑說：「這是我今年第13顆蛋糕了。」

江坤俊表示近3年的生日前夕，有些病患看診時會帶上蛋糕為他慶生，沒有就診需求的病患，也會特地送來蛋糕祝福，讓他收到的蛋糕數屢破新高，感到受寵若驚。今年還有病患送上用他半夜苦讀的照片做成的蛋糕，並解釋「照片裡江坤俊拼命的眼神，十分吸引他」。

對於病患的支持，江坤俊感恩說：「那些病人教會我，什麼才是我最應該要做的事，執醫之路或許辛苦，但病患的反饋讓人甘之如飴。」談到生日願望，江坤俊表示除了希望疫情盡快平息，更因適逢俄烏戰事，一方面嚴肅許願希望世界和平，另一方面仍不改綜藝咖本性：「不然疫情的關係，大家把戰爭改到線上舉行。」而生日最大的期許則是「不要忘記自己當醫生的初心」。

此外，江坤俊時常在個人粉絲團分享診間故事，被網友封為「暖心名醫」，粉絲團人數高達55萬人，每則暖心貼文也都獲得上千次分享，暖心魅力可見一斑。他去年因產品代言，媒體曝光量大增，為避免被誤會沒在看診，在粉絲團慶生直播中回答網友問題，公開一週行程，搞笑澄清：「我真的有在當醫生！」