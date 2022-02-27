女星大元（林艾璇）從綜藝節目《大學生了沒》打開知名度，她以俏麗臉蛋、火辣身材和親民個性狂圈粉，大元隨後組女團「Popu Lady」，在戲劇、唱片、主持等領域都有亮眼表現，而大元近期則罕見解放性感，她辣穿細肩帶、深V長洋裝參加數位時裝秀，沒想到大元一張硬擠事業線的辣照，卻讓經紀人直呼：「最欠扁」。

大元日前獲邀參加數位時裝秀，她以細肩帶、前後開深V的黑色長洋裝絕美出席，禮服的貼身設計讓她S曲線全都露，而大元前後大尺度開深V，讓她傲人上圍和白嫩美背全都露，大元罕見解放性感，畫面更是讓網友眼睛大吃冰淇淋。

大元硬擠深溝照，讓經紀人忍不住吐槽：「這張最欠扁」。（圖／取材自大元Instagram）

親民的大元事後還分享與經紀人的對話截圖，大元原請對方分享幫她拍的美照，沒想到經紀人則回傳大元的崩壞照，只見大元毫無女神包袱地把頭髮撥亂，動作相當逗趣，經紀人接著又傳了一張大元硬擠深溝照，並吐槽「這張最欠扁」，大元事後也標記直呼：「#穿著這套美禮服 #美不過三張#覺得我硬擠乳溝很欠揍的經紀人」。

大元不只發文幽默自嘲，而她照片中自然不做作的模樣更是吸引安心亞直呼好迷人、鮪魚（徐瑋吟）也大讚超美，網友也直呼：「讚喔，又美又性感又能搞笑」、「妳本來就有料了 不用硬擠」、「最後一張...太沒形象了，但我愛」，還有人建議大元直接把這套禮服留著，當結婚禮服穿。