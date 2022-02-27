1名網友日前發文寫到，自己因為在外地工作不在家，某日爸爸傳訊息來說家裡失火了，位於1樓陽台的抽水馬達，因為故障著火，還好自家狗狗及時發現，家人緊急撲滅火勢，避免憾事發生，令她感動表示，根本是打火英雄，該貼文一貼出不少網友大讚：「快給神犬加菜」、「好聰明的狗狗」、「看起來是暖男的狗狗」。

原PO在社群網站《Dcard》發文說，某日她正在猶豫要不要起床的時候，收到爸爸的訊息，說自家的小狗哈嚕，救了他們全家。由於家理是透天厝，客廳在2樓，很少有人會注意1樓的情形，當晚哈嚕一直在狂吠，家裡都沒人理牠，爸爸還翹著二郎腿跟狗狗說，「好啦！沒事，去睡覺。」但哈嚕卻從原本的亂叫變成委屈的哭聲，原PO的媽媽察覺有異，便跟著狗狗查看到底發生什麼事，到了1樓陽台，竟發現抽水馬達突然故障冒出熊熊烈火，緊急滅火勢後，還好無人受傷。

1名網友發文寫到，家中1樓陽台的抽水馬達突然起火，所幸被「打火」狗狗哈嚕及時發現，緊急叫家人撲滅。(圖／取自Dcard)

原PO慶幸地寫道，自己在外地工作，還好家中還有這隻打火小狗，不然發生什麼憾事也無人知道，因為這次的失火意外，讓哥哥發現家中的滅火器早已過期多年，為了感謝這隻機靈的狗狗救了全家，特別賞牠好幾個餅乾。

貼文一出，吸引不少網友留言：「好聰明的狗狗，狗狗聽覺嗅覺都比我們靈敏很多，所以如果狗狗反應不正常或是吠叫，都有可能是他們察覺到異樣了」、「看起來是暖男的狗狗」、「一直叫的話我只會很害怕，想說他是不是看到我們看不到的東西」、「快給神犬加菜」、「有一次我家廚房瓦斯外洩了，也是我家的狗狗對著廚房一直叫才發現！狗狗真的很棒」。