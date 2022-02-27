俄烏全面開戰，兩岸關係也引發關注。國防部今（27）日釋出最新影片，強調三軍持續保持高度警覺與警戒，影片中也釋出多項武器，包括天弓飛彈、愛國者飛彈等實彈射擊畫面；另更罕見公布由CH47運輸機施放熱焰彈，以及AGM-84魚叉飛彈、標準一型中程飛彈射擊畫面，震撼力十足。

國防部發布「萬全準備、確保國家安全」影片表示，國防實力是和平最大的保障，「唯有做好戰備，才能止戰；為了止戰，我們必須做好萬全準備。」據《軍聞社》報導，國防部強調，三軍持續保持高度警覺與警戒，嚴密情監偵作為，對於台海周邊軍事動態均有掌握，國軍有能力、有決心善盡保國衛民的使命職責。

國防部也強調，國家安全無可取代，國軍全天候堅守崗位，從未懈怠；而為因應安全威脅、為達成防衛固守，國軍帶著敵情練兵，嚴密情監偵作為，發揮聯合作戰效能，做萬全的準備，建立敵人不敢進犯的可峙戰力。「團結一致，守護台灣」，國軍精實訓練，永續強化防衛作戰實力，始終堅定「自己國家自己保衛」的信念，更深信「堅定的防衛決心，堅強的國防力量，才能確保國家安全與區域和平穩定。」

據《ETtoday新聞雲》報導，此次公布的影片中，除呈現天弓飛彈、陸軍雷霆2000火箭、雄三飛彈等實彈射擊，較特別的是，也釋出CH47運輸機施放熱焰彈，以及美軍售台的AGM-84魚叉飛彈、標準一型中程飛彈射擊的畫面。