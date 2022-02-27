台灣燈會亮點之一無人機展演受到各界好評，但24日晚間表演時疑似受到干擾，造成嚴重「破圖」，今(27日)是最後一場無人機展演，為確保成功，高雄市警方除持續出動3支電波干擾槍外，刑事局電偵大隊協助出動監測車，要追蹤有無不明電波，希望今晚無人機演出可以順利落幕。

為了不讓無人機展演「破圖」事件再次發生，高雄市警方持續3天出動3支電波干擾槍，選定海音館、海邊路停車場附近、及五福橋附近待命，展演前接獲舉報或指令，便高舉掃瞄干擾淨空，而刑事局電偵大隊協助出動監測車，要追蹤有無不明電波，今(27日)晚是展演最後一天，各單位嚴陣以待，盼演出能順利落幕。

由於24日晚間突然發生部份圖形無法完整呈現，高市府第一時間定調「遭刻意干擾」，已交由電信警察調查，高雄巿警刑大科偵隊、刑事局電偵大隊第三隊等，以及NCC南區監理處都已展開了解，目前尚未無法確定原因。

因此高雄市府也提醒，為避免訊號干擾影響演出品質，並維護無人機展演期間的飛行安全，請關閉Wi-Fi分享器及個人熱點，請勿開啟直播，並將手機設定為「飛航模式」直到展演結束。