廣積(8050)提報董事會110年第4季合併財務報告，上季每股盈餘1.07元，較去年第三季的0.51元倍增，去年全年營業收入57.06億元，營業毛利10.34億元，營業利益1.56億元，稅前淨利2.88億元，本期淨利2.20億元，歸屬於母公司業主淨利3.12億元，基本每股盈餘2.69元，也較前年的0.74元成長3倍。公司董事會決議110年度股利分派，110年度配發2.18元現金股利，包含盈餘分配之現金股利1.68元、資本公積發放之現金0.5元，公司並於6月22日召開一一一年股東常會，地點位於台北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視訊中心)。

廣積周五收漲1.64%，以收盤價40.35元計算，現金殖利率5.40%。

廣積表示，目前缺料是唯一變數，出貨數量成長趕不上訂單需求增加，去年底訂單達交率逾7成，但今年第一季估僅能達5-60%。在訂單沒有跑掉且需求暢旺下，加上缺料逐步紓緩搭配新產能開出，公司預期下半年營運成長動能可望顯著躍升。法人預估廣積第一季營收持穩上季高檔，今年全年營收維持雙位數成長、獲利成長優於去年。