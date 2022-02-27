餐飲業者新天地(8940)受新冠肺炎疫情三級警戒衝擊，2021年合併營收6.68億元，歸屬母公司稅後虧損1.17億元、每股虧損1.74元，均創歷年新低。董事會決議不配發股利、並以法定盈餘公積彌補虧損，彌補後虧損餘額為2.36億元，並將於5月26日召開股東常會。

不過，隨著疫情趨緩及內需消費回升，新天地去年第四季營運已轉虧為盈、每股盈餘（EPS）0.37元。同時，受惠婚宴及工商宴會明顯回升、春節外帶年菜熱銷跳增2.4倍，2022年1月合併營收「雙升」登近13月高點，婚宴接單能見度亦佳，今年營運有望谷底回升。

受三級警戒餐飲內用暫停衝擊，新天地2021年合併營收6.68億元、年減34.25％，營業虧損1.42億元、年增達50.71％，雖然業外虧損驟減86.44％，歸屬母公司稅後虧損1.17億元、每股虧損1.74元，均創歷年新低。

不過，隨著疫情趨緩、內用解禁及內需復甦，新天地去年第四季合併營收2.43億元，季增達5.2倍、年減39.72％，營業小幅虧損246億元、季減達97.47％。在所得稅利益增加挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.25億元、每股盈餘0.37元，較第三季谷底強彈轉盈。

新天地表示，去年疫情三級警戒期間無法聚餐及舉辦婚宴，新天地在此艱困時間不僅未裁員減薪，更加速內部軟硬體全面升級、斥資8000萬元翻新宴會廳。隨著疫情降級解封，嶄新宴會廳立即有效提升婚宴及宴會下單率，使營收反彈速度優於同業。

由於2022年春節連假長達9天，台商返鄉潮及圍爐需求帶動除夕圍爐及外帶年菜商機，新天地在推出除夕圍爐及外帶年菜方案後反應熱烈，除加開除夕圍爐場次外，外帶年菜銷售目標更三度調高，合計合計除夕圍爐業績成長1.2倍、外帶年菜熱銷達2.4倍。

而新天地旗下雅悅會館高雄館雖因租約到期，僅營業至去年12月中，但在婚宴、工商宴會訂單復甦及除夕圍爐、外帶年菜業績暢旺挹注下，使2022年1月自結合併營收1.46億元，月增達26.6％、年增達14.62％，創近13月新高，以7家據點超越去年同期8家業績。

展望後市，新天地表示，隨著國人3劑疫苗接種率日益普及，壓抑許久的婚宴與工商宴席可望逐步恢復常態，上半年吉日婚宴接單已超過9成、下半年詢問度亦踴躍，甚至已接單到2023年上半年，看好虎年婚宴潮正朝復甦方向發展，有望帶動營運谷底回升。