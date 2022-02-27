裕日車(2227)為滿足消費者與眾不同的個性化需求，並回饋消費者長期以來對NISSAN KICKS及X-TRAIL的支持與熱愛，限量推出視覺感強烈的時尚黑化外觀KICKS「夜行版」及X-TRAIL「夜行版」，並標配豐富的NIM智行科技，讓「夜行版」同時擁有時尚及安全雙重亮點。NISSAN KICKS「夜行版」限量600台，超值優惠價76.5萬元；NISSAN X-TRAIL「夜行版」限量100台，超值優惠價96.9萬元起。

影迷期盼的「蝙蝠俠」電影將於3月3日在台上映，NISSAN與華納兄弟共同宣傳，除推出限量KICKS「夜行版」及X-TRAIL「夜行版」，自2月26日起至4月29日止，來店試乘即贈蝙蝠俠電影授權限量商品，入主再送蝙蝠俠電影授權限量交車禮。同時，自2月26日起至3月31日止，入主KICKS「夜行版」及X-TRAIL「夜行版」，可再享「NISSAN安全新視野」購車優惠專案，免費升級「Xmiro2電子智慧後視鏡」(價值1.98萬元)，並享NISSAN購車週週抽「SHARP 70吋4K 電視」(型號4T-C70DL1X，價值4.29萬元)抽獎活動。

NISSAN KICKS「夜行版」及X-TRAIL「夜行版」 限量登場。擁有「時尚黑化外觀」的NISSAN KICKS「夜行版」，運用黑色視覺設計增添神祕感，專屬的時尚黑化外觀包含暗黑跳色外觀、暗黑V-MOTION、暗黑鯊魚鰭天線、暗黑車頂架、暗黑鋁圈及暗黑後視鏡，賦予KICKS「夜行版」獨特酷黑個性。NISSAN KICKS「夜行版」限量600台，超值優惠價76.5萬元。

NISSAN X-TRAIL「夜行版」同樣搭載「時尚黑化外觀」，打造極具個性的特色限量車款，專屬時尚黑化外觀包含暗黑鋁圈、暗黑鯊魚鰭天線、暗黑後視鏡；另外，消費者可再享以1000元升級夜行版套件，升級內容包含謎黑V-motion飾蓋及謎黑空力套件，更顯獨特黑色時尚魅力。NISSAN X-TRAIL「夜行版」限量100台，超值優惠價96.9萬元起。

高譚市的正義英雄、影迷期盼的「蝙蝠俠」電影將於3月3日在台上映，NISSAN與華納兄弟共同宣傳，除推出限量KICKS「夜行版」及X-TRAIL「夜行版」，自2月26日起至4月29日止，來店試乘即贈蝙蝠俠電影授權限量商品，入主再送蝙蝠俠電影授權限量交車禮，並於廣告中特別運用電影片段搭配車款演繹，營造KICKS與X-TRAIL突破重圍的英雄氛圍。

NISSAN安全新視野，入主NISSAN國產全車系免費升級Xmiro2電子智慧後視鏡。裕日車表示，為協助駕駛時常因盲區死角影響行車安全，自2月26日起至3月31日止，推出「NISSAN安全新視野」購車優惠專案，凡入主NISSAN國產全車系，即可免費升級「Xmiro2電子智慧後視鏡」。

「Xmiro2電子智慧後視鏡」搭載除盲安全的「Alley View左前盲區顯影」、超廣角視野照射可達四車道的「前後超廣角鏡頭」、保障升級的「前/後雙錄影器」及夜視升級的「Sony高解析晶片」，能提供良好的行車視野及升級的行車紀錄功能，在夜間行車時影像更清晰，亦能有效降低眩光，讓車主行車安全無死角。