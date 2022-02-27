生小孩是人生大事，不少人婚後也積極備孕，想生下屬於兩人愛的結晶，對此，新光醫院婦產科醫師何鎮宇在臉書粉專發文表示，精卵、輸卵管及子宮品質很重要，並分享5大助孕的營養品和食物攝取，幫助備孕夫妻能順利懷孕。

▍葉酸

葉酸是細胞合成之所需，懷孕前一到三個月可以開始補充，一般孕婦建議是每天0.4mg，難孕的準媽咪可以加倍攝取，增加懷孕及活產率。若之前有流產或是胎兒神經管發育不全的狀況，可補充到每天4mg。

日常飲食推薦：多吃含有大量葉酸的食物，像是蘆筍或菠菜等綠色蔬菜。

▍Q10輔酶

Q10輔酶是一種強效抗氧化劑，可避免細胞受到自由基的傷害，防止血栓形成，幫助血液循懷，增進精子活動力、養卵、養子宮，減少心血管及腦神經退化性疾病風險。

日常飲食推薦：大豆Q10含量豐富，肉類可從牛肉、豬心攝取。

▍維生素D

維生素D是維生素，也是一種助孕荷爾蒙，對於多囊性卵巢、肥胖、預防子宮肌瘤等不孕症患者，或男性不孕者，能增加試管嬰兒著床成功率，試管病人一天需要攝取到4000單位的維生素D。

日常飲食推薦：可吃雞蛋、鮭魚、鮪魚等食物，也能每天曬太陽15~20分鐘，接受適量紫外線。

▍鋅

鋅是生殖器官發揮正常功能之不可或缺的元素，在細胞分裂、精卵結合都扮演重要角色，不孕症男性精液中的鋅濃度也比正常人低，備孕男性可適當補充鋅。

▍維生素C

維生素C是一種強效的抗氧化劑，有助於組織修復、防止自由基破壞細胞以及促進膠原蛋白的合成。

日常飲食推薦：牡蠣等貝類富含鋅元素以及維生素C，但受重金屬汙染的海域與海產，需要格外注意。

最後何鎮宇提醒，不論是可以自然同房懷孕或是進入試管、人工授精療程的夫妻，適當補充營養、避免過胖或過瘦，建議BMI維持18.5到25較佳，且要避免環境毒害、重金屬汙染、吸菸及過量飲酒、咖啡等等，減少心理壓力，都有助於懷孕及順利產下健康的寶寶。