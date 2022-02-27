本土暴增16例 桃園3家庭群聚11人染疫 新北5例

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增16例本土個案，分別為桃園11例、新北5例，以及44例境外移入，20例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土16例個案為9例男性、7例女性，年齡介於未滿5至70多歲。分別分布在桃園11例、新北5例。

發言人莊人祥說明，桃園11例中有10例為是昨日案20485就讀的幼兒園擴大採檢發現，匡列287人驗出10人確診，包括3個家庭群聚，其中1個家庭有6人確診，另兩個家庭各2人染疫，Ct值介於21.2至26.2之間，年齡有6位未滿10歲，1位10幾歲，3位30幾歲。

莊人祥說，桃園還有一例是案20563，30多歲男性，為案20553就讀國小的老師，於2月24日出現喉嚨痛，2月26日就醫採檢發現陽性，CT值18.3。

新北5例中，案20529是火鍋店員工，為昨日確診員工案20456的同事，經採檢確診，Ct值23.1，在2月21日及23日曾喉嚨痛，其同住家人父母及妹妹3人（案20564至20566）也都染疫，Ct值14.4至18.1之間，另一案20567，是某宗教春酒聚餐，期滿採檢確診，是案19996同住者，Ct值17.5

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(7例)、越南及澳大利亞(各3例)、馬來西亞及印尼(各2例)、香港、德國、新加坡、千里達及托巴哥、薩爾瓦多、加拿大、英國、阿根廷、瑞士、義大利及孟加拉(各1例)移入，另16例調查中。入境日介於今(2022)年2月12日至2月26日。