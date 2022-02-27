品田山26日發生登山客墜谷意外，新竹縣消防局搜救人員冒著冰雪環境風險，垂降到100米的懸崖深谷，將罹難的大台中登山隊長吳台生和陳姓登山客拉至品田山三角點，空勤總隊直昇機27日一早將2人遺體運送下山。新竹縣消防局指品田山在近1年來已發生3起登山客墜谷死亡案，呼籲愛山者最好不要攀登危險山嶽。

新竹縣消防局第二大隊大隊長陳軍佑說，海拔3524公尺的品田山是台灣百岳名山「十峻」之一，也是武陵「四秀」之首，在最危險的第一斷崖，雪霸國家公園管理處並未設護欄和繩索，是登山隊自行設繩索攀登，開發出「秀霸線」行程，品田山也成愛山者想要攻克的山嶽。

陳軍佑指去年5月和12月，品田山發生登山客在第一斷崖墜谷身亡意外，都是因繩索未固定好，登山客未抓好意外墜谷，愛山者曾建議沿途設護欄和繩索，但未獲管理單位同意。

主要是品田山原就是危險山嶽，若公家單位設置護欄及繩索等設施，萬一登山客攀登發生墜谷意外，將被指摘未做好安全設施，並要負起國賠的責任，因此愛山者攀登品田山等危險山嶽要「風險自負」！

陳軍佑說，品田山3次山難帶隊官都是教官級的小隊長馬明義，去年第2次山難時正值休假，隔天還要過生日和家人慶祝，但馬接獲訊息帶隊趕赴到場，完成救援任務。

26日發生的墜谷意外，品田山是冰雪濕滑的環境，救援相當困難，原以為搜救人不會冒險垂降，會用「腰繞」走遠路到斷崖深谷，沒想到馬明義身先士卒，冒險垂降下崖。

搜救人員合力將2名罹難者拉到品田山三角點，用8小時就完成「不可的任務」，讓新竹縣消防局長孫福佑有感而發說「搜救人員的命也是命！」呼籲愛山者最好不要攀登品田山等危險山嶽。