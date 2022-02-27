夜夜吹簫聲，日日不好眠！1名住在高雄市鳳山的民眾發文投訴遇到1名鄰居大嬸每夜在房內吹洞簫，1年多前大嬸搬來時先是拉二胡，後來改洞簫，晚上只要睡不著就會吹簫，凌晨3、4點照樣吹，週日早上7點就吹，讓原PO崩潰怒喊「妳斷斷續續的洞簫聲簡直是魔音穿腦啊」。

該網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，他住在高雄市鳳山區某街道，1名鄰居大嬸經常凌晨3、4點就在屋內「吹簫」，PO文怒罵「妳斷斷續續的洞簫聲簡直是魔音穿腦啊」，他說1年多前該大嬸搬來後開始學習拉二胡，之後改為洞簫，幾乎每天都吹，只有過年時才不吹。

住在高雄市鳳山的民眾投訴遇到1名鄰居大嬸每夜在房內吹洞簫，1年多前大嬸搬來時先是拉二胡，後來改洞簫，晚上只要睡不著就會吹簫。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

「這位老闆娘，妳一定也知道那麼早就鬼哭神嚎會吵到您的金孫」，該網友發文直接點名所住的街道名，希望該名大嬸會看到、能多點同理心，不要半夜睡不著就吹簫，甚至強調再這樣下去絕對會報警，「每天早上7點之後就更光明正大的在門口吹了星期天不能讓人好好睡久一點嗎？」

其他網友留言「這直接錄影檢舉了」、「太誇張了，半夜3、4點吹簫」、「禮拜天超我睡覺絕對翻臉」、「自己睡不著，也要鄰居一起的概念」、「聽原PO的敘述，感覺真的是鬼哭神嚎的程度」、「左鄰右舍真的要多一點同理心」、「希望原PO的文章真的能讓本人看到」。