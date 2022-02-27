《我和我的鋼四壁》邱宇辰、涂善存、管麟、宋偉恩野營。（衛視中文台提供）

《我和我的鋼四壁》左起涂善存、宋偉恩、邱宇辰、管麟。（衛視中文台提供）

《我和我的鋼四壁》首播祭出野營戲。（衛視中文台提供）

衛視原創《我和我的鋼四壁》周一（28日）晚上9點衛視中文台全台首播！首集鋼四壁四帥涂善存、邱宇辰、宋偉恩、管麟祭出「野營戲」，4個人跋山涉水在溪邊搭帳棚野營，2天1夜的拍攝，不僅親力親為幫忙搭棚，不怕下水濕身大方嶄露好身材，營地老闆幫捕魚加菜，他們則是抓魚加戲，把野營戲拍得像實境秀一樣自然有趣，在在感受到「鋼四壁」戲裡戲外絕佳好感情。

戲裡戲外「鋼四壁」4帥都展現無比的好感情，拍攝野營戲宛如就像是真人實境秀一樣自然好笑，問起有機會要不要乾脆來拍露營實境秀，大家不約而同都說好，尤其是私下本就熱愛露營，1個月至少要露營7次的涂善存舉雙手贊成，還不忘幫大家分配工作：「管麟就是美食擔當、邱宇辰康樂擔當、我是露營周邊工具人擔當，宋偉恩可以安心找個角落把自己圍起來，不讓蚊蟲靠近等待吃美食，做個稱職的耍廢擔當。」

管麟自己也同意，最想和邱宇辰一起負責料理，他透露開玩笑說：「據我的了解，善存和偉恩應該對料理沒有太多的涉略，如果交給他們，可能會變成暗黑料理吧！」

首集劇情中為了慶祝「鋼四壁設計事務所」成立10週年，鋼四壁4帥到山中野營紀念，製作人陳秀卿透露幕後祕辛：「本來劇情是想辦10週年派對，但為了可以呈現4個男生熱血感，決定改用野營方式慶祝，不是露營喔！野營戲共拍了2天1夜，除了考驗夜戲燈光，也感謝天公作美！」原來野營的挑戰難度很高，除了要貼近大自然的野外環境，還要克服無水、無電的環境，因此更能體現這部劇想要傳達給觀眾4個大男生熱血友情、克服困難、互相扶持的精神！

回想起拍攝野營戲的趣事，涂善存說當時營地老闆想幫劇組加菜，戴上蛙鏡、拿著魚叉跳進水裡抓魚，沒5分鐘就抓到一條魚，熱愛即興演出的邱宇辰也不忘就地取「魚」，偷偷放在口袋中，在拍攝4個人搭大泳圈玩「漂漂船比賽」時，突然神來一筆，從口袋抓著一條魚大喊「我口袋有魚耶」，還把魚演地活蹦亂跳的，害大家差點笑場。管麟也透露中間幾次休息空檔，跟隨工作人員在溪邊釣魚大有斬獲：「以為很難釣，但沒想到還蠻快上手的，最後捕獲了大約10幾條，如果我們真的一起去露營的話，或許我還能負責捕魚的工作。」

管麟則記得天沒亮大家就一起到山上現場，儘管是夏天還是蠻冷的，印象最深刻的是野營生火和搭帳篷，雖然有工作人員協助，但實際拍攝時，也要幫忙負責搭建。管麟飾演的蕭聖宇個性對細節非常要求、注重儀式感，包括搭建的方位、營火的位置、營地繩索的角度都很要求。他開心分享，這次拍戲是自己第一次用打火石生火成功，很有成就感，也很喜歡和夥伴們共同完成一件事情的感覺。