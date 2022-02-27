台中市政府26日下午獲桃園巿通知個案20483（2月23日發病，2月26日確診）、20484（2月17日發病，2月26日確診）曾於2月18日有台中市活動史，市府衛生局立即積極展開疫情調查，經查2案曾前往龍井區上旺大賣場買東西，已通知全面清消，並匡列工作人員及接觸者3人及安排PCR採檢，結果皆為陰性。

衛生局說，個案20483、20484於台中市活動足跡少，經查2案為同住家人於2月18日為求職前特約體檢，開車至台中市，途中曾前往龍井區上旺大賣場買東西，體檢後即開車返回北部，市府秉持寧嚴勿鬆態度已掌握足跡，針對相關公共場域足跡也已通知全面清消，並匡列相關接觸者安排採檢，將持續堅守防疫，防堵疫情。

衛生局呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，並請自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，出入公共場域落實實聯制、體溫量測等，降低病毒傳播風險，共同維護城市安全。