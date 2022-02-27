大聯盟勞資談判有微幅進展，根據美媒《The Athletic》記者Evan Drellich在26日報導，球員工會在核心議題做出一些讓步，包括降低球隊豪華稅門檻、超級2資格、球隊分潤比例，特別是在後兩項讓步較多。然而聯盟並不買帳，令球員相當不滿。

球員在大聯盟服役滿3年才可取得薪資仲裁資格，「超級2」資格是指全聯盟服役滿兩年但未滿3年的球員之中，累積年資前22%的球員仍可取得仲裁資格。球員工會最初想要把「超級2」的比例提高至前80%的球員，後來降低為75%，現在又大幅降低為35%。聯盟堅持停在22%，也拒絕球員在季後賽累積年資

豪華稅門檻（CBT）是雙方相當重視的議題，除了願意繳稅的豪門球隊，這是大部分球隊所能忍受的團薪上限，直接決定球隊能花多少錢在球員身上。工會提出從2.14億美元增加到2.45億美元，但聯盟只肯增加到2.15億美元。

球隊分潤比例，也就是大市場球隊賺錢之後分享給小市場球隊的數額，球員們痛恨這項制度，因為小市場球隊只要擺爛簽下很多便宜的球員，靠著吃大鍋飯就可以回本。工會原本提議大砍1億美元，後來降為3000萬美元，都遭聯盟拒絕。現在工會改議以激勵獎金的方式來增加這項數額，主要是鼓勵小市場球隊不要擺爛。

此外還有選秀籤，原本前3名屬於樂透籤，工會希望增加到前8名都是樂透籤，現在退讓為前7名，但聯盟只肯放寬到前4名。工會認為如果樂透籤愈多，球隊就愈不敢擺爛，因為擺爛也無法保證抽到狀元。