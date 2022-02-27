民生物價飛漲，薪水卻沒漲，許多民眾大喊吃不消，但台北市政府繼醞釀調漲停車費率後，又打算調漲動物園門票，從原先的60元翻倍漲到120元。對此，台北市議員王鴻薇怒列4理由堅決反對，批評市府選在兒童節前大漲價，是在懲罰這些家長嗎？

首先，王鴻薇認為漲價時機不對，雖然台北市動物園價格偏低，為何要挑在物價飛漲之際湊熱鬧。第二，動物園的票價不是不能檢討微調，但一次漲就是翻倍，未免也太誇張，且北台灣除私立六福村動物園，只有台北市動物園具規模，必須考慮附近縣市民眾的可接近性。

王鴻薇進一步說明，比較亞洲動物園如日韓國家，日本東京的上野動物園成人票600日圓（約新台幣145元）；南韓的首爾動物園5000韓元（約新台幣117元）。雖然價格比台北市高，但比較國民所得，會發現調到120元仍相對偏高。

王鴻薇質疑，台北市動物園每年吸引上百萬遊客，很多都是家長們帶著小孩去玩，市府選在兒童節前大漲價，是在懲罰這些家長嗎？

王鴻薇表示，前不久市府拋出要調漲停車費，也是一口氣從上限60元調到2.5倍的150元，在物價齊漲的時刻，市府研擬漲價不該動輒就是翻倍，要多考慮民眾的感受，不要讓人感覺政府帶頭搶錢。