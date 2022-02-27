新北市今新增5例，有4例居隔採檢陽性個案，為昨公布確診的涮涮鍋店員工的同事及同事家人，家住新莊，個案共匡列接觸者112人、4人居家隔離，均已安排採檢；1例為居隔陰轉陽個案，與北市宗教協會餐廳KTV案相關，家住永和。

新北市衛生局說明，案20529是30多歲涮涮鍋店員工，接種1劑疫苗，為確診（案20456）同事，25日因確診板橋6旬阿伯（案20397）曾於17日到店內消費，遭匡列居家隔離，採檢PCR為陽性，Ct值23.1，收治專責病房隔離治療，疫調自述21日出現喉嚨痛症狀。居住地新莊區。

與案20529同住的父母、妹妹（案20564、案20565、案20566）匡列居家隔離採檢均為陽性，Ct值分別為15.7、14.4、18.1。

另一案20567是60多歲女性，為案19995、19996的同住家人，13日一家三口參加北市宗教協會聚餐KTV群聚匡列接觸者居家隔離，採檢PCR為陰性，26日居隔第14天解隔前採檢轉為陽性，Ct值17.49，收治專責病房隔離治療。個案居隔期間陰轉陽，無新增接觸者及公共場所足跡。