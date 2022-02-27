買茶葉蛋鬧事聚眾 警對空鳴1槍壓制逮人

22歲林姓、22歲蘇姓及22歲魏姓等3名男子今（27日）清晨5時許，在新北市三重區正義北路某超商內，因弄破茶葉蛋被要求購買與店員發生推擠衝突，警方獲報到場，店外的另外4名友人見狀立刻上前助陣、推擠員警，警方立即對空鳴槍壓制，訊後依妨害公務、妨害秩序法移送地檢署偵辦。
據悉，林、蘇、魏等3人今（27日）清晨5時許，進入三重區正義北路某超商內，本來要購買茶葉蛋又作罷，但店員發現3人將茶葉蛋弄破要求購買，因此發生爭執，3人怒嗆店員還上前推擠。
該超商位於三重區正義北路某KTV旁，三重警分局當時正編排勤務守望防止酒客鬧事，員警發現立即進入超商內制止，豈料，3人在店外的4名友人竟上前辱罵員警還發生推擠衝突。
警方立即對空鳴槍壓制逮捕1嫌，另外3人則趁隙脫逃，警方共逮捕4人回派出所，另外2人自行到案，尚有1人未到案。警訊後依妨害公務、妨害秩序法將6嫌移送地檢署偵辦。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。