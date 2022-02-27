桃園市平鎮區振中街一棟民宅27日上午傳出火警，68歲楊姓婦人受阻3樓鐵窗，因不敵濃煙侵襲差點跳樓逃生，消防員立即安撫不要跳樓，並架設雙節梯將人救出，送醫治療沒有生命危險。

桃園市消防局第四大隊於上午8點8分接獲火警通報，共調派各式消防車15、消防人員38人前往灌救，火勢於8點29分控制、8點41分撲滅；過程中，當時屋內2樓居住家人發現大火，喊叫逃生，家人3人順利逃生，大火阻隔往3樓梯間，造成楊姓婦人受困，她跑到3樓鐵窗，不敵濃煙侵襲，一度試圖跳樓逃生，消防員架設雙節梯將人救出送醫，所幸並無大礙。

消防局初步研判現場燃燒2樓後方房間內雜物，消防局第四大隊提醒民眾，平時應留意家中用火用電安全，老舊電線應定期檢查、更換；切勿囤積過多雜物，一旦發生火災將產生高溫與濃煙，造成嚴重人命傷亡。為提升居家安全，家中各樓層皆應加裝住宅用火災警報器並且定期維護檢查，保持堪用狀態；如有加裝鐵窗務必留活口，以利逃生。