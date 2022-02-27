新竹縣文化局為推廣公共圖書館資源使用服務，2020年起推動「閱進校園計畫」，透過主動前進校園的創新服務，讓學生了解新竹縣各圖書館特色，並將最新的優良書籍帶進校園，點亮孩子閱讀興趣，進而愛上閱讀，今年「閱進校園」首度結合幼兒園，從3月1日起報名。

縣長楊文科表示，文化局圖書館多年來致力提升閱讀風氣，近2年更突破圖書館窠臼框架思維，主動走出圖書館，從公共圖書館和學校合作出發推廣閱讀，全面提升閱讀文化及教育品質。

文化局透過認識圖書館、校園巡迴圖書、經營校園共讀書箱及辦理公共圖書館借書證等活動，建立學校及公共圖書館的閱讀網絡，為學童閱讀能力做培養扎根，讓閱讀成為學童帶著走的能力。

楊文科指出，今年「閱進校園計畫」首度和幼兒園結合，將公共圖書館優選繪本館藏送至幼兒園，攜手校內師生共同推動閱讀，讓閱讀 從幼童開始就向下扎根。

文化局長李安妤表示，今年的「閱進校園計畫」從3月1日起為期5個月，將在縣內國小及幼兒園帶來15場校園講座、10場行動書車校園巡迴和4場次校園「新書共讀箱」，在上半年共有29場的閱讀推廣活動。

李安妤說，因首次結合幼兒園舉辦，將會以多元、創新、有趣的方式，帶領小朋友認識閱讀，並把最新的好書帶進校園，藉由豐富的閱讀活動增進孩子的共讀樂趣，開闊閱讀的眼界。閱進校園活動從3月1日到11日開放線上報名。歡迎新竹縣各小學及幼兒園踴躍報名參加！