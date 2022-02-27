板橋涮涮鍋2確診員工足跡曝 搭北捷、逛好市多 14:442022/02/27 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市衛生局今公布板橋涮涮鍋再增4例確診，並公布案20456及案20529在的6處足跡。（新北市衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨公布確診的板橋涮涮鍋店員工（案20456），其同事（案20529）及3名家人，因確診板橋6旬阿伯（案20397）曾於17日到店內消費，遭匡列居家隔離，採檢PCR陽性，新北市衛生局今公布板橋涮涮鍋再增4例確診，並公布案20456及案20529在的6處足跡。 案20456於18日、21日曾搭乘捷運板南線、松山新店線；案20529於16日曾至好市多新莊店、25日至八方雲集新莊幸福店。 桃幼兒園增10人群聚 累計7童染疫 逛過龍潭市場、小七 新北＋5 板橋涮涮鍋群聚擴大 住新莊同事一家4口染疫 #涮涮鍋 #板橋 #好巿多 #北捷 #板南線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 父子檔確診！北市爆最新足跡 去過SOGO忠孝館 15:562022/02/26 生活 宜蘭確診趴趴走 遍及4鄉鎮、雙北3百貨 04:102022/02/27 生活新聞 桃園確診者到台中購物 龍井這賣場有足跡 14:192022/02/27 生活 桃園市連4天零確診破蛋 一家3口確診足跡曝光 15:012022/02/26 生活 新增十餘起新冠確診 東莞部分地區調為高風險 04:102022/02/26 全球財經 苓雅區公所清消暫停洽公 高市府：並無確診個案 15:162022/02/25 生活 北市＋1！內湖男入住板橋父家「雙確診」研判與新北住所有關 16:202022/02/25 生活 香港確診破萬 1成在港歐洲人逃離 04:102022/02/26 產業財經 新加坡籍驗船師確診 南投女友PCR結果出爐 17:572022/02/26 生活 陸昨增110例香港輸入病例 涉及6省市 13:192022/02/27 兩岸 染疫數再創新高！香港增17063例確診、66人死亡 19:522022/02/26 兩岸 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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