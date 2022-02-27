昨公布確診的板橋涮涮鍋店員工（案20456），其同事（案20529）及3名家人，因確診板橋6旬阿伯（案20397）曾於17日到店內消費，遭匡列居家隔離，採檢PCR陽性，新北市衛生局今公布板橋涮涮鍋再增4例確診，並公布案20456及案20529在的6處足跡。

案20456於18日、21日曾搭乘捷運板南線、松山新店線；案20529於16日曾至好市多新莊店、25日至八方雲集新莊幸福店。