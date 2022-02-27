台北市環東大道年初發生多起逆向事故，甚至有重機騎士當場殞命，引發社會矚目，有議員直斥路面標示不夠友善，加上彎道處遭隔音牆阻擋視線，導致該處近乎「1天1車禍」，應分流和導引標誌，為此北市府評估設置透明隔音牆可能性，同時增設黃色導桿隔離雙向車道，警方也會在易發生事故地點加強取締。

環東大道是內湖、南港、汐止等地往返台北市東區的快速通道，同時也是台北市區進入國道3號及國道5號的捷徑，平時車流如織。據北市警局交通大隊統計，環東大道自2017年至今已發生1446件大小車禍，平均每年都近300件，共造成4人死亡、130人受傷，讓不少家庭破碎。

市議員李明賢批評，舉年初轎車撞重機的死亡車禍為例，當時駕駛準備從環東大道行駛至國道5號，卻因路況不熟一路橫跨雙黃線，逆向行駛在對向車道，事發9天又傳出相同案例，雖無人傷亡，但反應出路標導引不清、彎道處遭隔音牆阻擋視線等種種問題。

李明賢認為，環東大道速限80公里，速度很快，要是駕駛不諳路況，加上路標導引不夠明確，的確容易誤判方向，他建議市府加強分流，考慮增設黃色導桿、標字等，並參考新北大道作法設置透明隔音牆，容易發生車禍的基隆路口也應提升見警率，避免駕駛煞車不及導致追撞。

對此，北市交通管制工程處已鎖定舊宗路上環東匝道（往南港端），於雙黃線處增設黃色導桿約60公尺，藉以隔離車道避免駕駛跨越，現已完工。未來也會在該處路面畫設「往國三請前行」的標字，提醒用路人注意。

針對轉彎視線死角，北市新建工程處則評估將現行金屬隔音牆，調整為部分透明隔音牆，但考量工法、經費、隔音效果及使用年限等問題，尚未塵埃落定。至於車禍件數偏高一事，警方則解釋車禍好發處大多為環東大道易匯入市民大道段，未來會多多宣導、加強取締。