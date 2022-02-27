網紅黃琳擁有甜美的天使臉孔與傲人上圍火辣身材，因此從大學時期就相當出名，被封為「世新女神」，多次登上PTT表特版，且黃琳的五官神似Angelababy，也有「兇版Angelababy」稱號，她的人氣持續飆漲，如今IG已有破73萬人追蹤，近日黃琳也發揮公眾人物影響力，喊話「不要戰爭」，附圖竟辣到引發粉絲暴動。

烏俄戰爭終究演變成世人不願見到的景況，本月24日，俄羅斯正式出兵入侵烏克蘭，連3日轟炸烏克蘭的重要設施與城市，尤其首都基輔更進入保衛戰，烏克蘭官方發放武器，民眾則只能硬起來捍衛自己的家園，全球各國都在密切關注著這場戰事，多數人聲援、支持烏克蘭，譴責俄羅斯蠻橫無理的行為，包含足球、藝文界等各大賽事，也陸續發表聲明禁止俄羅斯參賽，表達與烏克蘭民眾站在一起的心意。

俄羅斯、烏克蘭這場難以想像的戰爭，受到全球關注，網紅黃琳也不例外，在IG貼出多張比基尼辣照，寫下「Make love not war(製造愛，不要戰爭)」，限時動態中也轉發了許多關於烏俄戰爭的消息，足見女神也密切關注著這場戰事的變化。

而關心戰爭的po文，黃琳附上的圖片非常火辣，只見她穿著天藍色的比基尼，布料短小，翹臀與豐滿上圍全都露，S曲線超級養眼，網友紛紛表示被她辣到，「深夜福利，願世界和平」、「世界和平的畫面」、「妳多拍些美妙的片段，就可以達到妳要的結果」。