位於新北市新店的安康接待室，是戒嚴時期調查局在台北的偵訊監獄，對於是否將此處提報為文化資產，文化部今日表態「認同及支持」，並將提供協助，補強文資審議要件，使其儘速於新北市文資審議委員會完成審議，未來可作為後續人權教育的重要基地。

文化部表示，安康接待室是威權統治時期，調查局用來偵訊、羈押重大治安嫌疑者的祕密場所，促轉會於今年1月審定安康接待室為不義遺址，行政院為此也特別責成文化部成立「安康接待室保存事宜專案小組」，邀集法務部、國有財產署、促轉會、新北市政府文化局等共同組成，並展開各項工作，期盼讓安康接待室獲得最妥適的保存。

安康接待室於1974年1月8日設立，地址為今日新北市新店區雙城路12號，是調查局在台北市的偵訊監獄。成立當時隸屬司法行政部調查局、警備總部，是以偵訊性為主的監獄。1987年解嚴後，安康接待室被改為倉庫。文化部表示，在未完成審議前，文化部所屬國家人權博物館將與法務部調查局充分合作，強化管理維護工作。