春雨讓新竹地區農田一期稻作全面供灌，農民整理灌溉水路進水。（羅浚濱攝）

往年1、2月枯水期時，政府為穩定竹科用水，新竹地區種一期稻作農田都採取政策性補助休耕，讓農業用水將供工業和民生用水，今年春雨綿綿，頭前溪水情狀況良好，農田水利署新竹管理署罕見全面供灌6151公頃農田，大多數農田已進水準備打田，農民也樂開懷。

新竹地區農田一期稻作，除了政府預估水情狀況辦理休耕補助外，也曾發生一期稻成長期間遇到缺水被迫停耕的情形，去年台灣出現56年來的大水荒，當時頭前溪水系第一期稻作停灌有4734公頃。

竹北市陳姓農民說，稻作是耕三休一，但每每遇到乾旱要休耕，有時休耕期長達1年，農田長期荒廢對地利不好，政府有休耕補助也補不回來，今年是天降甘霖能順利春耕，期待天公作美，一期作成長需水時也有急時雨。

農田水利新竹管理處長林賢正說，新竹地區處於水資源競用核心區域，往年枯水期，寶山和寶二水庫蓄水量不足，去年大乾旱時，該處配合政府緊急抗旱水源應變2.0政策，全面檢修並啟動亢旱井作為備援水源，並辦頭前溪水系水資源通盤治理規畫。

林賢正指在1月農業斷水期間，會同北水局和台水公司共同勘查竹東圳，確認經該處竹東工作站多次派員巡檢修繕，圳路襯砌完好，各設施功能正常無損漏情形，將可有效減少圳路損失，提供農業用水穩定。

林賢正並說，今年春雨綿綿，寶山及寶二水庫蓄水量已達滿庫，頭前溪、鳳山溪水情狀況也很良好，新竹地區6151公頃農田已全面供灌，會即時掌握各區用水狀況，以利農民春耕整田及插秧用水無虞，並持續透過遠端監控及遙控系統，視天候與降雨狀況調控田間供水量，以達成精確配水目標。