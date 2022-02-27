報復制裁 俄羅斯將扣押外國人和外國公司資金 15:212022/02/27 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯將扣押外國人和外國公司在俄羅斯境內的資金，以因應俄羅斯公民和公司的資金被扣押。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透援引俄新社報導，俄羅斯聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫表示，俄羅斯將扣押外國人和外國公司在俄羅斯境內的資金，以因應俄羅斯公民和公司的資金被扣押。 報導指出，梅德韋傑夫指出，莫斯科不排除將在美國、歐盟和其他「不友好管轄區」註冊的公司的資產收歸國有。 據央視報導，當地時間2月24日起，美國聯合G7國家推進「毀滅性」的一籃子制裁和其他經濟措施，隨後歐盟也宣布對俄實施「最大影響」制裁，以追究俄羅斯的責任。 拜登談對俄兩選項 制裁或開啟「第三次世界大戰」 俄烏戰火波及 標普調降俄國信用評級至垃圾級 #俄羅斯 #資金 #扣押 #制裁 #外國人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄羅斯否決 陸投棄權票 04:102022/02/27 全球財經 王毅與德外長通話 支持北約、歐盟與俄羅斯重啟對話 12:122022/02/27 兩岸 YouTube也祭制裁 禁特定俄羅斯頻道藉廣告獲利 11:542022/02/27 國際 俄烏開戰！台大仁醫見一幕預言：普丁騎虎難下 09:582022/02/27 生活 俄批美制裁恐讓太空站毀滅 馬斯克神回一張圖反擊網讚爆 10:162022/02/27 財經 俄烏交戰持續 牛彈琴：俄羅斯最嚴峻的三考驗要來了 12:312022/02/27 兩岸 聯合國安理會投票譴責俄 中印阿聯棄權 04:102022/02/27 焦點新聞 遭斷章取義「不挺烏克蘭」 徐巧芯怒了 10:322022/02/27 政治 《國際經濟》「核彈級」制裁：金融斷開俄國 全球經濟前途未卜(2-2) 13:232022/02/27 財經 《國際經濟》「核彈級」制裁：金融斷開俄國 全球經濟前途未卜(2-1) 13:232022/02/27 財經 台灣若面臨和烏克蘭一樣困境 連勝文好奇問塔綠班一問題 08:422022/02/27 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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