路透援引俄新社報導，俄羅斯聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫表示，俄羅斯將扣押外國人和外國公司在俄羅斯境內的資金，以因應俄羅斯公民和公司的資金被扣押。

報導指出，梅德韋傑夫指出，莫斯科不排除將在美國、歐盟和其他「不友好管轄區」註冊的公司的資產收歸國有。

據央視報導，當地時間2月24日起，美國聯合G7國家推進「毀滅性」的一籃子制裁和其他經濟措施，隨後歐盟也宣布對俄實施「最大影響」制裁，以追究俄羅斯的責任。