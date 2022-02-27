小S（徐熙娣）日前在直播開玩笑抱怨，指陶晶瑩每次都說要約，但根本約不到她，還直批陶晶瑩很假，讓直播中的賈靜雯趕緊邀陶晶瑩上線澄清，雙姝互動逗樂一票網友，只不過，陶晶瑩昨（26日）曬出與賈靜雯、修杰楷、陳意涵、張孝全的聚會合照中，但卻不見小S，陶晶瑩還因此遭網友留言批行為很不成熟、揚言退追蹤，對此，陶晶瑩也親上火線回應了。

陶晶瑩昨晚曬出與賈靜雯、修杰楷、陳意涵、張孝全的聚會合照，並發文：「#好友一起遛小孩 #男神女神在身邊」，陶晶瑩還不忘標記小S，但照片中卻不見小S身影，沒想到此舉卻引發網友留言批評：「刻意到一個不行！」該網友表示，無法想像如此不成熟行為，是自己一直以來崇拜的陶晶瑩發文，最後還說：「退追蹤了，bye」。

陶晶瑩回應網友全文。（圖／取材自陶晶瑩Instagram）

面對網友質疑，對此，陶晶瑩也親上火線回應：「我也剛好解釋一下，這麼大一局怎麼可能臨時約？是早就約好，後來才知道S要工作，謝謝」，陶晶瑩有禮貌又大氣的態度，也獲得一票粉絲狂讚。

而小S昨晚也在陶晶瑩發文下留言：「我好累喔！你們玩得開心」，小S還幽默表示，她隔天也有姐妹局，「沒約陶子姐和靜雯，我也有我的生活圈ok」，小S以傲嬌口氣化解部分網友的走心言論，賈靜雯直虧小S是幼稚鬼，小S則說：「但要約我，我還是可以盡量排開工作啦」，而陶晶瑩事後也笑回：「你最可愛了...愛你！好好休息！」