桃園市連續4天本土「嘉玲」後26日一口氣增加1家3口3人確診，其中兒子就讀的幼兒園擴大採檢，讓桃園27日一下本土確診暴增到2位數、11人確診、分屬3家庭，包括1家6口6人染疫。其中今天桃幼兒園群聚就新增10人，當中6人未滿10歲，加上昨天確診的兒子案20485，累計該群聚已有7名幼童染疫。

桃市府也公布新疫調足跡，有3家7-11分別為觀昌門市、鎮豐門市、丰順門市，還有JIT快速剪髮平鎮中豐店、六六順五金百貨大賣場、龍潭公有市場等。

桃園公布新足跡。(市府提供)

指揮中心表示，桃園11例中有10例為是昨日案20485就讀的幼兒園擴大採檢發現，匡列287人驗出10人確診，包括3個家庭群聚，其中1個家庭有6人確診，另兩個家庭各2人染疫，Ct值介於21.2至26.2之間，年齡有6位未滿10歲，1位10幾歲，3位30幾歲。

指揮中心公告桃園27日新增11例本土及1例境外移入，年齡不足5歲至60多歲，累計確診1702人、居家隔離人數416人。本土病例(案20553、20554、20555、20556、20557、20558、20559、20560、20561、20562、20563)。境外移入(案20518)。