坊間許多民俗療法認為，吃動物的生殖器官可以壯陽，其中「雞佛」就是最容易取得的首選食材，不過營養師高敏敏指出，雞佛最主要的成分為蛋白質，膽固醇含量也十分驚人，如果想靠吃雞佛壯陽，很可能還沒達到目的，膽固醇就已經先爆表了！

高敏敏在臉書粉專發文，雞佛中富含蛋白質，可以幫助強健肌肉，但和性功能並無直接關聯，而且以100公克為單位，雞佛的熱量約為71大卡、蛋白質10.6克、脂肪2.8克、膽固醇578毫克，由此可知雞佛最大的問題就是膽固醇偏高。

雖然膽固醇沒有每日攝取上限，但也不能無節制的攝取，如果想靠吃雞佛壯陽，可能還沒達到目的，膽固醇就先過量，建議血膽固醇偏高、心血管病史、肥胖、脂肪肝者要注意。

除此之外，高敏敏也列出4種能夠幫助「重振雄風」的營養素：

1、礦物質硒

精蟲尾巴的成份之一是硒離子，如果缺乏硒離子，精子就不會是正常的蝌蚪形狀，而會呈現彎曲或折半的模樣。

2、礦物質鋅

男性的精子中含有鋅，缺鋅會使精子數量減少，導致性慾減退或是性功能障礙。

3、精胺酸

精胺酸是胺基酸的一種，但是身體沒辦法製造，只能透過飲食補充，它其實是一氧化氮的前驅物，可以幫助血管擴張，改善男性的血液循環，一般的優質蛋白質，像是雞肉、牛肉、蛋、海鮮等食物都可以吃得到。

4、維生素B群

B群可以提升精神，幫助代謝及能量轉換。

最後高敏敏提醒，每樣食物適量攝取，才能達到真正的營養均衡，男性若想要「堅硬挺拔」，光靠單一食材是沒有太大幫助的。