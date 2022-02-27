由一群車友集結而成的公益山土匪家族（SantaFe Family），30輛載滿愛心物資車隊，27日連假期間送暖至台南柳營區，發送白米、罐頭、關廟麵等物資，柳營區100多戶弱勢家庭受惠，區長陳玉惠代表黃偉哲市長頒贈感謝狀，感謝該團體會員200人出錢出力、熱心公益。

捐贈單位山土匪南區代表呂芝華表示，山土匪家族是一群開著SantaFe車友，長期以來集結志同道合車友熱心公益，慷慨解囊，送愛至偏鄉弱勢家庭，活動不僅車友支持，也有認同公益的社會大眾支持。

柳營區捐贈活動是山土匪家族第106次公益慈善關懷活動，有來自全台各地家族朋友，每次活動幾乎是全家大小出動，呂芝華說，對小朋友而言是善行身教的典範，也讓孩子培養有能力幫助他人的生活素養，讓愛可以不斷傳遞和良善循環熱心公益，結合公益旅行之餘，也教育下一代惜福行善是人生快樂泉源。

陳玉惠表示，去年底公所舉辦關懷獨居老人活動，在地的山土匪家族車友黃永欽也募資捐贈物資，感謝山土匪家族又募集被毯、白米、罐頭、關廟麵、油品、沐浴洗潔等生活用品，讓上百戶經濟弱勢及單親家庭感受社會溫暖，未來公所會持續連結資源，公私協力齊心營造溫暖幸福宜居的城市。