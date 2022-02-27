台灣燈會無人機展演，昨晚試飛一度有狀況，所幸最後演出順利。（柯宗緯翻攝）

台灣燈會在高雄重頭戲無人機展演，今晚是最終場，適逢228連假，預料周邊將湧入大量人潮。不過，國際團隊卻透露，昨晚試飛一度有狀況，訊號干擾非常嚴重，無人機被迫返航，「心都涼了」，所幸最後起飛順利、圖形完整。

高市副市長史哲今（27）日在臉書透露這段故事指出，昨晚愛河灣現場人潮非常多，國際團隊告訴他，在進行風力測試時，訊號干擾非常嚴重，連風力測試的無人機都被迫返航。他們心都涼了，執行團隊也非常緊張，但當現場廣播開始、訊號干擾紛紛下降，21點45分一到、起飛順利、圖形完整。

史哲提到，國際團隊技師們演後，很感動的跟他分享，他們巡演過全世界很多城市，這是他們最多觀眾的一次展演。他們簡直不敢相信台灣人，能夠這麼自主的為了一場無人機演出配合所有要求，更不敢想像有一個政府部門能夠在團隊提出需求後，果斷決策、快速執行，他們真的非常感動跟感謝。

史哲也與國際團隊分享：「對你們來說這是一場精彩的展演，但我們跟觀眾來說這是期待與美好。」史哲說，今晚，最後一場了，讓我們以我們的自主與美好，再次驚艷全世界！無人機展演前請開啟飛航模式、關閉WI-FI與個人熱點、不要直播、可以拍照錄影。感謝大家，今晚祈願一切順利。