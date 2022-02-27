神社事務所經光環境改造後的街景。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

經光環境改善後的孔廟東大成坊。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

點「亮」古蹟！台南孔廟文化園區第一階段光環境改造計畫2019年完成，以友愛街為軸線，委託國內照明專家協助形塑孔廟、神社事務所、葉石濤文學紀念館及波尼法爵天主堂等建築及周邊街廓夜間風貌，同時配合市民作息，加入時程控制及照明變化，營造優質城市夜間美學。

文化局指出，孔廟文化園區是台南主要的歷史城區，周邊匯集觀光客喜愛的古蹟景點，包括孔廟、原台南武德殿、原台南神社事務所、司法博物館、原台南警察署（南美館一館）、林百貨等處；為串聯文化地標，市長黃偉哲指示相關局處推動光環境設計改善，設置示範點。

文化局強調，城市空間地景的光環境改造計畫，主要是利用燈具與光源的特性，彰顯建築物造型與特色，避免照明過度、過亮，並透過照明設計，塑造兼具美學效果及節能環保的獨特夜間光環境。

同時，也配合市民生活作息，加入時程控制及照明變化，呈現夜間光環境的多樣化，打造優質而友善的夜間生活環境，別出心裁且極具特色。透過光環境改造，府城歷史城區入夜後，猶於繁星點點，也讓市民獲得兼具安全與節能的社區環境。