基隆市警察局第三分局成立連假交通應變中心，全天候監看前往平溪、福隆車流。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

228連續假期全台各地天氣放晴回暖，民眾把握好天氣出門踏青，基隆市警察局第三分局為使前往平溪、福隆遊客行車順暢，成立連假交通應變中心，全天候監看車流。

台2丙線（基福公路）為雙北市往來全國知名觀光景點平溪、福隆的必經道路，基隆市警察局第三分局為強化行車動線順暢，除調整重要路口號誌秒數、運用科技數據智慧疏導外，也成立連假交通應變中心，全天候透過即時影像監看現場車流，一發現車流較多情事，立馬前往疏導、排除。

基隆市警察局第三分局長林文煜表示，為降低車流因交通事故回堵情形，另外編排「交通快速應變部隊」，由員警騎乘機車於該路段機動疏導、違停取締及事故迅速排除。

長林文煜呼籲，民眾行車前應注意車輛檢查，且勿疲勞駕駛，以降低車禍發生，並隨時監看沿路CMS電子看板、收聽警廣，掌握最新路況和替代道路疏導等資訊，更歡迎民眾下載「省道即時路況 app」，提前觀察道路即時影像，掌握路況、開心出遊。