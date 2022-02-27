俄羅斯及烏克蘭持續交戰，氣象局長鄭明典今日也預測烏克蘭未來天氣，並表示3月1日黑海將有低壓發展，代表水氣會靠近，會影響烏克蘭東部天氣，貼文一出讓網友紛紛叫好，直呼下雨能有效阻擋各種重型機械化部隊，「俄軍可能全軍覆沒，真的是天助烏克蘭」。

鄭明典今（27）日於個人臉書貼出一張氣象預測圖，指烏克蘭現在受到高氣壓影響，主要是吹乾冷的北風，預測周二（3月1日）起，黑海將有個低氣壓形成，屆時水氣會逐漸北抬，代表烏克蘭東半部地區將轉變成被雨籠罩的天氣型態。

鄭明典今於個人臉書貼出一張氣象預測圖指出，在3月1日起，烏克蘭東半部地區，將會是被雨籠罩的天氣型態。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

事實上，俄羅斯出兵侵略烏克蘭至今，戰火已延燒到烏克蘭至少10個大城市，就連首都基輔也被攻入，烏克蘭當局也已證實，部分軍事指揮中心已經淪陷。

在情勢對烏克蘭不利之際，鄭明典PO出烏東天氣將轉趨惡劣的消息，短短幾小時已吸引上千網友嗨喊，「替烏克蘭感到開心」、「這場雨不利於入侵者」、「這雨來得太好了」、「下雨能有效阻擋各種重型機械化部隊」、「這會影響烏東的俄軍」、「這算是天助烏克蘭，進入烏克蘭境內的俄軍可能會全軍覆沒」、「天佑烏克蘭」、「快點下雨吧！真是天助烏克蘭」、「泥濘地會讓部隊更難前進，甚至會有『刁掐』（車子卡住）的風險」。