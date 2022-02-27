228連假第2天，台北市天氣放晴，大批民眾紛紛出遊。北市針對16處知名景點監控人潮，截至今天15時，已有10處人潮擁擠，呈現「亮紅燈」。北市呼籲民眾如有外出需求，可先至台北旅遊網「台北旅遊人潮警示燈號系統」瀏覽景區燈號，前往景區時應遵循各場所之防疫規定。

北市觀光傳播局建置「台北旅遊人潮警示燈號系統」，提供16處熱門景點的人潮燈號，分別為紅燈「人潮擁擠」、黃燈「人潮略多」及綠燈「人潮正常」。

根據燈號系統顯示，士林官邸鬱金香展、西門町商圈、白石湖、中正紀念堂、陽明公園、貓空、士林官邸公園、竹子湖、華山文創園區及松山文創園區都已亮起紅燈。士林夜市、信義商圈及陽明山花季也已亮黃燈。

觀傳局說，疫情期間，民眾如有外出需求，可先至台北旅遊網「台北旅遊人潮警示燈號系統」瀏覽景區燈號，觀傳局也呼籲，民眾前往景區時應遵循各場所之防疫規定，確實佩戴口罩、完成實聯制、維持社交距離，並做好個人防疫措施，減少接觸感染風險，保護自己與他人的健康，才能安心出遊、平安返家。