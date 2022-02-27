中華電(2412)大秀5G技術，於「第17屆KKBOX音樂風雲榜」實現1：1真人比例共演，總經理郭水義表示，中華電會持續結合相關產業的創意，提供5G創新應用體驗。

KKBOX年度盛會「第17屆KKBOX音樂風雲榜」昨(26)日在台北流行音樂中心盛大登場，為讓樂迷享受嶄新的5G影音娛樂體驗，中華電大秀5G MEC行動邊緣運算的高速率、低延遲技術，以擬真全息投影技術結合新生代創作樂團告五人，成功打造全台演唱會首次5G全息異地共演。告五人主唱雲安與團員在分隔兩地的安排下，以1：1真人比例共演經典歌曲，完美呈現Live合唱與合奏共演，以最新5G娛樂科技讓現場與線上觀看的粉絲感受虛實整合的偶像魅力。

中華電總經理郭水義表示，中華電持續以優勢5G技術廣結盟，繼去年於KKBOX風雲榜領先同業大秀5G AR+VR視聽體驗，今年再次成功打造全台演唱會首次5G全息異地以1:1真人比例共演及多視角直播，滿足觀眾視覺與聽覺的極致雙重饗宴。在後疫情時代，透過各種終端欣賞表演已經成為全台民眾生活中的必要娛樂，中華電會持續結合相關產業的創意，讓觀眾欣賞更多與眾不同演出，提供5G創新應用體驗。