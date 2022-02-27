台南市國華美食街仍是觀光客首選最愛。（程炳璋攝）

經過又溼又冷的一周，台南市27日陽光普照，加上新冠肺炎疫情穩定，228連假現觀光潮，剛開幕的三井OUTLET商場成熱門景點，27日開店1小時內湧入7000人，著名的國華海安商圈半天內擠爆2萬5000名遊客。

久違好天氣，228連假3天正逢全台從寒流中解凍，陽光普照的台南成遊客出門踏青首選，台南三井OUTLET商場25日開幕首遇連假，開幕日2萬5000人，26日達4萬人，27日維持熱度，開門1小時內直逼7000人，中午隨即破萬，周遭交通大塞車，民眾抱怨騎車都被塞在半路，形容「北部人都來台南，台南人都到三井」。

台南三井OUTLET商場開幕首遇連假，27日維持熱度，上午開門1個多小時遊客破萬人。（台南市觀局提供／程炳璋台南傳真）

台南首座OUTLET商場開幕引話題，高鐵歸仁站附近停車場擠爆。許多北部民眾直接搭高鐵南下，走在歸仁站直接拎著行李廂逛商場，遊客抱怨商場內用餐平均需等1個半小時以上。

台南市中西區的海安、國華商圈與河樂廣場仍是觀光客最愛，27日上半日就有2萬5000人，各知名美食店家口都出現排隊人潮。安平、新化與鹽水3條老街半天內出現1萬6000人次，溫泉勝地關子嶺5600人次，赤崁與孔廟園區1萬2000人。

台南市觀旅局郭貞慧認為，台南近日疫情穩定，氣候宜人，得天獨厚的充足日照更是北台灣民眾欽羨的天氣。這波連假吸引許多北部人南下度假，全市遊客數直逼農曆年時段。