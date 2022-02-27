虎尾鎮公所去年斥資上千萬元辦理入口景觀改善工程，並增設燈光設備，更名為「惠來靜楓生命園區」。（虎尾鎮公所提供）

虎尾鎮惠來火葬場是雲林縣唯一的火化處所，近年民眾接受在殯儀館辦喪事的風氣漸盛，惠來火葬場殯儀館變得擁擠不堪。虎尾鎮公所殯葬管理所表示，目前固定式的小靈堂僅18間，量能很不足，將把2個禮廳分別隔出22個、10個小靈堂，告別式則在戶外搭棚。

該地現有火化場、殯儀館、納骨塔、墓區，虎尾鎮公所去年斥資上千萬元辦理入口景觀改善工程，並增設燈光設備，更名為「惠來靜楓生命園區」。

殯儀館區域設有停柩室18間、禮廳3間、冷凍室、化妝入殮室、解剖室、檢察官辦公室等；火化場有電氣焚化爐9座；納骨塔有3座，地下1層、地上5層；墓區有2處。

近年民眾接受在殯儀館辦喪事、火化入塔的風氣漸盛，園區內的殯儀館擁擠不堪，櫛比鱗次的小靈堂仍不敷使用。

虎尾殯葬所表示，目前固定式小靈堂18間量能不足，將把2間可容納30人的乙級禮廳分別隔出22個、10個臨時小靈堂，告別式要在戶外搭棚，最多能搭4、5個。

虎尾公所表示，規畫在火化場後方增設10間中小型禮廳、200個停車位，中小型禮廳完成後，臨時小靈堂將撤掉改設70個抽屜式冰櫃，戶外搭棚區改為拜飯區，完成後應可改擁擠情況，給往生者一個有尊嚴的治喪場所。

公所指出，整個工程約需3000萬元，全部由公所自籌，預計今年底前可以完成。