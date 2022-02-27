俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今（27）日表示，一名俄羅斯代表已經抵達白俄羅斯，準備與烏克蘭談判，不過烏克蘭總統澤倫斯基回應拒絕，不願白俄羅斯進行談判，但是對於在其他城市談判仍持開放態度。
綜合俄羅斯衛星通訊社、路透社報導，俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫今日表示，一名俄羅斯代表已經抵達白俄羅斯，指出俄羅斯已經準備好在白俄羅斯東南部城市戈麥（Gomel）與烏克蘭進行談判。
他說：「根據所達成的協議，由外交部、國防部及總統府在內等其他部門所組成的俄羅斯代表團，已經抵達白俄羅斯與烏克蘭人進行談判，我們將會準備好在戈麥進行談判。」
白俄羅斯外交部也表示，已經為俄羅斯與烏克蘭在戈麥的談判準備好一切必要措施。
不過烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）剛才回應，拒絕莫斯科所提在白俄羅斯進行談判的提議，不過對於在其他地方進行談判仍持開放態度。
（持續更新）
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