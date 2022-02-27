桃園市1家3口3人確診，其中兒子就讀的米迪幼兒園擴大採檢，揪出幼兒園另外4幼童染疫，分屬3家庭，也釀家庭成員和學校共11人染疫，牽涉米迪幼兒園、富林國小和觀音國小，市長鄭文燦說，桃園採高標準擴大匡列，總計居隔達千人，強調幼兒園或小學生有症狀務必要警覺採檢。

「類似加貝爾幼兒園群聚感染事件！」鄭文燦說，針對觀音某家庭1家3口群聚感染事件，市府擴大匡列，其中兒子案20485就讀的觀音米迪幼兒園就讀，衍生11個確診個案，昨天全校採檢結果增加11確診，分屬3家庭。

鄭文燦說，第1個家庭為米迪幼兒園學生案20554，衍生就讀富林國小的哥哥和哥哥的級任老師確診，全校150人全居隔並停課14天。第2個家庭為案20561、20562姊妹都在米迪幼兒園就讀，衍生1家6口全確診，包括父母和2位哥哥，其中在某電子廠工作的家長已採檢職場329人，哥哥就讀的觀音國小也已採檢1036人。第3個家庭為米迪幼兒園學生案20556，釀父親染疫，其工作的蘆竹某化學工廠，也擴大居隔30人並持續疫調匡列。

鄭文燦說，米迪幼兒園全校師生居隔90人、停課14天；觀音國小全校師生共573人，擴大採檢1036人，其中確診班級師生要居隔；富林國小師生150人、採檢237人，因師生都有人確診也要全校居隔；米迪課後照顧班有5個班級，都是觀音國小學生，考慮有混班上課情況，也採高標準86人居家隔離。

確診家長的職場包括某電子工廠329人居家隔離，某化學工廠全場30人居家隔離，強調以加貝爾幼兒園經驗，會有第二或三波感染，因此要採大範圍居隔，會超過1000人居隔，如能在家一人一室會在家隔離，不能就會送到防疫旅館居隔。