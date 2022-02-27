台中市大里杙青年盃國中五人制足球邀請賽26、27日今連兩天在台中市青年高中登場，來自全國12支國中五人制足球勁旅參加，各隊卯足全力爭取佳績。

台中市政府運動局長李昱叡感謝青年高中、Wecango365足跡工程與運動局合作，提供五人制足球競技運動平台，期許全國五人制足球新秀們來到台中以球會友、爭取佳績。

大里杙青年盃以大里區的古名「大里杙」為名，為扎根基層五人制足球運動，邀請全國國中菁英隊伍同場競技，昨日為小組賽、今日為排名賽，台中地主隊包括爽文國中、惠文橘子FC、立人國中、黎明國中、崇倫國中、足夢東海U15。

此外，還有來自桃園的慈文國中、中興國中、新竹的宇宙聯FC、苗栗的文英國中、高雄的後勁國中及屏東的東港高中國中部，期盼以賽代訓，提升五人制足球運動實力與運動風氣。

李昱叡表示，市長盧秀燕上任後積極推動足球運動，市府規劃台中足球園區，同時將建置各賽制專用場館，並持續與相關足球專業單位合作，3月12日將舉辦「台中足跡盃國中足球邀請賽」。

另近年台中足球運動成績也逐步彰顯，如青年高中勇奪「109學年度全國中等學校五人制足球聯賽」高中男子組冠軍、「2021年全國運動會」台中隊更勇奪男子組冠軍，締造二連霸、藍鯨女足獲得木蘭足球2021年聯賽冠軍。