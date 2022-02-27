1名人妻日前想將娘家母親接來新家同住，母親也願意幫忙出500萬當頭期款，不料日後她的婆婆也說想要搬來同住，還說要住主臥室，人妻為難之下竟得不到丈夫力挺，丈夫說之後是由他繳貸款、付家用，並同意自己媽媽也搬來同住，讓人妻相當崩潰，怒罵憑什麼；但網友們一面倒認為丈夫說法有理。

該名人妻在「爆料公社－匿名公社」發文表示，去年初她與丈夫決定買房，因擔心娘家母親獨居很孤單，因此提議將母親接來一起住，母親並願意幫忙出資500萬繳頭期款，但她的婆婆得知後卻心生不滿，不但在裝修房屋時處處刁難，更要求原PO將2樓主臥房讓出來，她來家裡時就要住主臥室內。

人妻娘家出500萬幫忙買房，婆婆日前說也想要同住，丈夫則說之後是由他繳貸款、付家用，並同意媽媽也搬來同住，但網友們一面倒認為丈夫說法有理。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該人妻說，過年時婆婆主動以「女主人」身分要家人來新家圍爐，並直接稱她的母親是「客人」，而丈夫態度卻始終偏袒婆婆，丈夫說他的媽媽也是獨居，且之後房貸是他背、家用他付，希望原PO同意他的媽媽也搬來同住，原PO事後發文怒罵「我媽有出500萬房貸了，我婆婆可是一毛都沒出，憑什麼讓她搬來？」

其他網友留言「把你老公繳的房貸還他，叫他搬出去，你跟你媽一起住外加繳房貸，一切都沒煩惱」、「不然，叫婆婆也拿5百萬出來，大家一樣大了」、「房子後續都是妳老公出，是不是要付幾千萬？他當然覺得他出比妳媽媽的500萬多，有主導權讓他媽媽住了」、「妳媽出500萬所以可以住，而後面貸款家用是老公出，所以算是兩邊都有出錢，現在只能各退一步，要就都不要住，不然就換大間一點一起住」。