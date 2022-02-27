漁光島巨樹倒塌輾壓車，驚悚事發影片曝，警車1秒之差逃死。(影／台南諸事會社)

大樹倒塌驚險一瞬間曝光，昨（26日）下午3時，在台南市漁光島路段發生一起巨樹倒塌意外，還好僅壓到經過的黑色轎車及嚇壞路旁機車騎士，影片中可以見到，巨樹倒下前，一台警車才剛加速經過，不少網友紛紛笑說：「想襲警，沒那麼容易」、「警車有神明保佑拉」、「摩托車騎士：當時我害怕極了」。

臉書《台南諸事會社》1名網友發文，昨日行駛在漁光島路段時，1棵巨樹貿然從左前方直直倒下壓到後方黑色車輛，空氣中瞬間佈滿白色粉塵，但其實樹倒塌前，1台警車才剛快速經過，像是被神明保佑般的順利逃過一劫，一旁的機車騎士則嚇傻了，頻頻回頭看身旁的巨樹，再看一下自己停車的位置，慶幸沒有壓到自己，也無人傷亡。

不少網友看到影片後紛紛留言：「想襲警？沒那麼容易」、「那顆樹看到警車縮了一下」、「警察杯杯有練過」、「有警張到」、「摩托車騎士：當時我害怕極了」、「警車有神明保佑拉」、「機車騎士剛好有汽車幫忙擋，不然一定嚇死了」。