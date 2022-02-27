取自蘇貞昌臉書

取自蘇貞昌臉書

取自蘇貞昌臉書

美麗島事件受難者陳菊、姚嘉文等人今天重回當年被關押偵訊的調查局安康接待室，陳菊描述當年矇上眼睛銬上雙手，被送來偵詢的心裡恐懼。姚嘉文也敘述偵詢時不讓他睡覺的折磨，兩人都呼籲大家共同珍惜、維護台灣得來不易的自由民主的生活方式。

陳菊回憶，1979年12月13日清晨她在現在的義光教會樓上被逮捕，當時穿著睡衣，被要求不准換衣服，就這樣被送到警備總部軍法處的景美看守所，就是現在景美國家人權園區，住了兩晚後，12月15日眼睛被矇著，雙手被反銬，由調查局用車子壓著送到安康調查處接受偵詢。

她說，當時並不知道要送到哪裡？因為雙眼被矇著，那是一個非常讓你心驚肉跳、非常恐懼的過程，下車後就送到偵訊室。

由於安康接待室是沿著山勢興建，建築物中間有通道相連，陳菊指出，她兼任國家人權委員會主委後，2020年9月21日曾經到此，一直在尋找印象中偵訊後，回到地下室睡覺的地方，重返現場才知道不是地下室，而是沿著地勢興建的另一個不同建築。

當年被送到安康調查處，陳菊不知道這個地方是在哪裡，但她記得美麗島雜誌的陳映真曾寫過自己在安康調查處被偵詢48小時，被偵詢坐的椅子血跡斑斑，「當時我的心情，只有一句話『刑求之下無英雄』，每個人在這裡都受到各種不同的折磨，過程中受到的迫害、壓力、坐牢、刑求等苦痛一言難盡」。

她說，台灣的民主不是從天上掉下來、是很多人努力和堅持才有今天的成果，希望台灣社會大家共同珍惜，同心協力維護台灣得來不易的自由民主的生活方式，這樣每一輩的犧牲累積到今天的成果才會有意義。

總統府資政姚嘉文也描述，當年在安康接待室被偵詢期間，大概有50幾天都沒有上床睡覺，他坐在藤椅上，只要打瞌睡想睡覺，偵訊人員就一直催促他說話，一直找他聊天「就是不讓我睡覺。」

行政院長蘇貞昌在聽取當年受難者的經歷後表示，相關的事情還很多很多，政府會往這方面繼續努力，絕不讓在這塊土地，發生的歷史就此遺失，絕對要記取教訓，不容不義再發生。

他說，沒有民主，自由就變成奢侈品。他與蔡英文總統、陳菊院長今天回到這個歷史現場，宣示台灣繼續推動轉型正義工作的決心。台灣現在已經是經濟學人智庫肯定、「亞洲第一」的「完全民主國家」，成果得來不易，我們會全力守護台灣的民主自由，繼續傳承給後世。