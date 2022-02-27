歸仁警分局取締台南三井Outlet周邊違規停車，1天開出200張罰單。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

228連假前夕開幕的台南三井Outlet，連假第一天就吸引4萬人到訪，人氣相當驚人，歸仁警分局也發現民眾違停情形嚴重，光昨天一天就開出200張罰單，8成為機車違停。警方強調，將持續針對三井Outlet周邊道路加強稽查與取締，呼籲民眾勿貪圖一時之便而違停受罰。

警方指出，因應三井Outlet湧現車潮人潮，連假期間編排交通崗執行交通疏導，同時利用各重要路口監視器監控車流狀況，機動調派警力以維持交通順暢，並嚴禁於道路紅線違停、並排停車。連假首日，歸仁分局配合交通警察大隊加強各路段取締違規停車，其中，又以機車違停人行道為大宗，占了8成。

交通局指出，盤點當地路外停車場停車空間，並納入周邊民營特約停車場，預估汽車位有6764席、機車可提供2372席，其中，三井特約停車場汽車3071席，預估能滿足需求。

面對違停嚴重，警方也提醒駕駛將愛車停放三井Outlet停車場，亦可停放周遭公有停車場與路邊停車格，切勿貪圖一時之便而違停受罰，「血拼購物仍須遵守法規，以免荷包失血。」