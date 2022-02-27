蘋果iPhone 14將於今年秋季發表會發布更新，至去年iPhone 13上市以來，關於最新機型的外型及功能不斷被拿出來討論，看來果粉們對於蘋果公司的設計期待都相當高，而外媒也於今日透露「新機將是蘋果自iPhone X以來的最大改版！」消息一出，不少網友都嗨翻，直呼「想換手機了！」

傳將是iPhone X以來最大的更動 (示意圖/達志影像)

據外媒報導，iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 的外觀將融合過往 iPhone 4 和 iPhone 5 的設計，找回蘋果迷對過往經典產品的支持與喜愛；其中最大變化在於將移除手機上的瀏海設計，並將 Face ID 隱藏在螢幕底下，從外媒預測的照片中可看出過去的瀏海將被「！」給取代，取消瀏海的iPhone讓用戶可以有更好的手機使用體驗，讓外界更加期待。

而在尺寸大小方面，據傳因蘋果認為過去5.4吋的iPhone mini的設備銷量不如預期，因此有計畫取消5.4吋的版本，改為推出大螢幕的機型；另外iPhone每年都會推出新的鏡頭更新，此次當然也不意外，傳蘋果將開發能夠搭載8K錄影、48MP廣角鏡頭的機型，並改善超廣角鏡頭，讓用戶們能夠繼續用更高階的影像模式來分享自己的日常點滴。

看完外媒這波來勢洶洶報導你有被燒到嗎？雖然現在離秋季發布會還有段時間，細節都還有可能做更動，但若依外媒這波預測，相信蘋果的iPhone手機檔次絕對會更加提升，甚至成為手機界不可超越的天花板，結果究竟為何，值得期待！