一名女網友在《Dcard》指出，25日晚間她搭乘高鐵回家時，因為自由座車廂全滿位，只好站在車廂間，怎料下車前15分鐘手機卻不慎從手中滑落，下秒直接掉進高鐵門縫間，所幸最終在高鐵人員的協助下，拆下車廂外可連接內部的蓋子，成功取回手機。
高鐵公司今（27）日表示，請旅客乘車時留意車門縫隙、不要過於靠近，避免隨身物品掉落或造成受傷，旅客若在列車上需要協助，都可向列車組員反映，以利後續處理。
一名女網友在《Dcard》指出，25日晚間她搭乘高鐵回家時，因為自由座車廂全滿位，只好站在車廂間，怎料下車前15分鐘手機卻不慎從手中滑落，下秒直接掉進高鐵門縫間，所幸最終在高鐵人員的協助下，拆下車廂外可連接內部的蓋子，成功取回手機。
高鐵公司今（27）日表示，請旅客乘車時留意車門縫隙、不要過於靠近，避免隨身物品掉落或造成受傷，旅客若在列車上需要協助，都可向列車組員反映，以利後續處理。
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