針對有議員力挺參選高雄市長，羅智強說，原本沒有任何選舉念頭，但一路上獲得許多朋友的勉勵及鼓勵，表示會好好想清楚，再給他一點時間。（林雅惠攝）

國民黨副祕書長、北市議員羅智強展開400公里徒步謝票之旅，27日下午抵達高雄，受到支持民眾熱烈歡迎，針對有議員挺他選高雄市長，羅智強說，原本沒有任何選舉念頭，但一路上獲得許多朋友的勉勵及鼓勵，表示會好好想清楚，要大家再給他一點時間。

羅智強說，很多朋友對他關切，有朋友希望我參選桃園市長，也有朋友希望他選高雄市長，他對這些期待及勉勵都非常感謝，他坦言，這趟400公里的行腳，在出發時候並沒有任何選舉念頭，他最初想法只是當一個最強的小雞，然後全台灣去幫助國民黨去擴大在野制衡的力量，來打贏2022的選戰，但是這400公里走下來，他也聽到很多朋友對他的勉勵及鼓勵，所以再給他一點時間，他會好好想清楚，怎樣能夠發揮自己最大的力量，在2022乃至未來台灣民主的道路上，努力扮演一個讓台灣更好的力量。

羅智強說，這趟高雄謝票從台南文化中心出發，27日進入高雄，會走到3月2日，3月3日會離開高雄到屏東，所以這次公投謝票會在屏東結束，一路上已經感受到很多朋友的熱情，高雄陽光及夥伴很熱情和溫暖，謝謝大家對他一路的關心及支持。

對於烏克蘭及俄羅斯戰爭，羅智強呼籲大家要永遠記得一件事，就是和平沒有輸家，戰爭沒有贏家，他表示，烏克蘭現在很多民眾正陷入在戰火的痛苦中，我們應該為他們祝福及祈禱，而在這過程中，烏克蘭總統講的一句話，表示此時此刻沒有一個國家幫助他們並肩作戰，只有他們孤軍奮戰，讓他感受最深，這句沈重的話值得大家仔細省思，沒有人希望走到戰爭這一步，但是用什麼方式不要走到戰爭這一步，這是台灣人的功課，也是每個人必須好好思考的功課，如何保有我們得來不易的民主及和平，這需要大家的智慧一起去找出一條路。