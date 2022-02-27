東彰道路北段預計2024年3月，連同施工中的南延段同步完工，全段全線通車後，沿線鄉鎮民眾生活交通大大便捷，南來北往只需20分鐘就能上交流道。（謝瓊雲攝）

斥資39億 東彰道路北段開工 2024年完工

彰化縣東彰道路北段新闢工程27日舉辦動土典禮，全長10.42公里、自台74甲線至林厝交流道，斥資39億元、分3段發包，第三標3月將發包，彰化縣長王惠美指出，預計北段與南延段都將同步在2024年3月完工，連同已通車的中段全線通車後，將大大紓解東彰地區交通瓶頸，帶動地方經濟快速發展。

東彰道路北段新闢道路北起花壇，經大村通往員林市東區，立委陳素月、黃秀芳與當區多名縣議員、三鄉鎮鄉市長、代表會等，幾乎全數到場觀禮，熱鬧滾滾，工務處長林漢斌進行簡報說明工程進度時，強調沿線用地都已完成徵收，北段路寬28米，雙向共有4車道、2慢車道，並設置分隔島；去年2度流標的第三標工程3月將再上網招標，預計4月開工。

彰化縣長王惠美說，交通若通、經濟就會發展，眾所期待的東彰道路北、中、南延段三段全部完工通車後，將可帶動沿線鄉鎮大大繁榮發展。（謝瓊雲攝）

東彰道路北段工程動土，各級民代與沿線三鄉市首長全都到場觀禮，賀客雲集熱鬧滾滾。（謝瓊雲攝）

王惠美表示，交通若通，經濟就會發展。花費11億元的南延段已在施工中，北段工程費約約20億元，土地徵收費將近19億元，今天是第一標、第二標動土典禮，第一標工程經費是7.243億元、第二標工程經費6.445億元，第三標工程經費5.01億元；她也當場讚揚工務處長林漢斌「做石磨心」，在土地徵收過程中耐心溝通、費盡心思。

王惠美說，北段工程要感謝2千多位地主的配合，共同促成，尤其是議長謝典林帶領縣議會全體議員，大力支持預算；她呼籲全民一起來監工，讓工程如期如質完工；並強調工程做到哪，縣府就會盡快結算金額，讓包商能夠繼續進行下去，由於沿線多為農地，她提醒請廠商施作道路務必要壓實，才不會造成路面高低顛簸呈波浪狀，影響道路行的安全。

彰化縣政府工務處長林漢斌現場進行簡報說明新闢道路工程內容。（謝瓊雲攝）

全長28.2公里、總經費達85.8億元的東彰道路，未來將成為東彰地區沿線鄉鎮市居民南來北往最主要的幹道。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

東彰化地區縣民眾所期待的東彰道路開闢計畫，北段新闢工程今天上午動土，宣告完成東彰道路最後一塊拼圖。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

陳素月說，建設是需要延續性的，感謝縣府歷任首長、民代共同促成，期待東彰道路全線工程能順利完工，帶動地方產業發展。黃秀芳則說，感謝縣府團隊這麼快速讓東彰道路北段動工，這條新闢道路有許多人的期待，未來完工通車，將帶動花壇、大村、員林、田中等地的發展。

東彰道路全長約28.2公里，總經費約85.8億元，中段已完工通車，正要開工的北段與工程進行中的南延段，預計2024年將同步完工後，往北經台74甲東外環線通往台中市，亦可經台76線林厝交流道往西銜接台61線西濱快速道路、或往東穿越八卦山長隧道接國道3號，往南可直達田中高鐵彰化站，並經二水前往南投、雲林，成為東彰地區南北向最主要幹道，解決過去長年以來的交通瓶頸。