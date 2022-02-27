南投醫院成立第2洗腎中心，提供緊急透析服務。（南投醫院提供／廖志晃南投傳真）

過去，台灣洗腎病人數偏高，近年來，慢性腎臟病防治成效顯現，接受血液透析患者成長率增加幅度很少，且未滿65歲病人的發生數下降；急性腎衰竭患者如果治療得宜，有很高的機會，可以脫離洗腎。

衛福部南投醫院腎臟科醫師葉哲廷指出，許多民眾對洗腎的認知多數是肥胖、不當的用藥習慣，還有糖尿病、高血壓等慢性疾病導致腎臟病而需長期洗腎，且多認為洗腎是終身的事。

葉哲廷表示，慢性腎衰竭患者的腎功能受損，已經不可逆，必須終身透析治療。但是，急性腎衰竭的患者，經過得宜的治療和處理，有很高的機會可脫離洗腎，例如敗血性休克、心臟病、肺炎等疾病引起急性腎衰竭，需要接受緊急、短期的洗腎治療，避免其他器官進一步惡化，待腎臟功能回復後，就可評估脫離洗腎。

慢性腎病變患者，多數在居住地附近診所或洗腎中心接受透析治療，不過，當假日期間出現呼吸喘、休克、心律不整、嚴重尿毒症狀等緊急問題時，可能無法獲得及時協助；南投醫院原有30床洗腎病床，今年起加設14床，提供假日緊急透析服務，掌握黃金治療時機，等症狀緩解後，患者可再返回原單位接受常規洗腎。

葉哲廷表示，人體發生重大外傷、骨折、急性心肌梗塞等患者，可能合併急性腎衰竭等其他器官問題；南投醫院針對多重需求的患者，提供跨專科共同會診的醫療服務，透過全人整合會議，病人與家屬能共同參與治療過程，醫院端也能提供複雜疾病的患者，更加完整與優質的住院醫療服務品質。